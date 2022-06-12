Park halindeki otomobil alev alev yandı - Haberler

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Park halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, İlçe bağlı kırsal Yoncalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Celal T.'ye ait park halindeki 54 AEB 846 plakalı otomobilde yangın çıktı. Aracın yandığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi. O anları ise vatandaşlar cep telefonları ile kaydetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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