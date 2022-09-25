Park halindeki motosiklet çalındı

Adıyaman'da, park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Adıyaman'da, park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi Fırat Caddesi 1952 Sokak içerisinde park halinde bulunan Mehmet Söyler'e ait 02 LF 022 plakalı motosiklet, gece saatlerinde çalındı. Kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalınan motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Mehmet Söyler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri çalınan motosikletin bulunması ve olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN