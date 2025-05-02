Park Halindeki Kamyon Metruk Bina Duvarını Yıktı
Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki bir kamyonun aniden hareket etmesi sonucu metruk bir binanın duvarı yıkıldı. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Park halindeki kamyon hareket ederek çarptığı metruk binanın duvarını yıktı
SAMSUN - Samsun'da park halindeki bir kamyonun aniden hareket etmesi sonucu çarptığı metruk binanın duvarı yıkıldı.
Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yaşar T., 19 EC 099 plakalı kamyonu park ederek araçtan indi. Kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle hareket ederek yol kenarındaki metruk binanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvar yıkıldı. Olayda yaralanan olmazken, bina ve kamyonda maddi hasar oluştu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa