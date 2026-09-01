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Safranbolu'da Park Halindeki Cipin Lastiklerine Zarar

Safranbolu'da Park Halindeki Cipin Lastiklerine Zarar
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde park halindeki cipin lastiklerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki cipin lastiklerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Selvi Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokakta park halinde bulunan cipin lastiklerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce zarar verildi.

Araç sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araçta inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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