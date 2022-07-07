Park halindeki araçların camını kırıp ruhsatını aldılar - Haberler

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Park halindeki araçların camını kırıp ruhsatını aldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Park halindeki araçların camını kırıp ruhsatını aldılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan aynı kişiye ait 2 araçtan birisinin camı kırılırken, diğerinin ruhsatı çalındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan aynı kişiye ait 2 araçtan birisinin camı kırılırken, diğerinin ruhsatı çalındı.

Olay, Side Mahallesi 1586 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde Süleyman Arıcan isimli şahsın ikametinin önünde park halindeki 2 aracından 07 ADF 042 plakalı aracın camı patlatılırken, kapısı açık olan 07 YIM 97 plakalı aracının ise ruhsatı çalındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Side Jandarma Karakolu ve Olay Yeri İnceleme ekipleri araçlar üzerinde gerekli incelemeyi yaparak olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Diplomasi Forumu Side Mahallesi Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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