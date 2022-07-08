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Park halindeki araçlara çarpıp sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Park halindeki araçlara çarpıp sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

Bursa'da kontrolünü kaybedince park halindeki araca çarpıp otomobile sıkışan sürücüyü çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekipleri kurtardı.

Bursa'da kontrolünü kaybedince park halindeki araca çarpıp otomobile sıkışan sürücüyü çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekipleri kurtardı.

Kaza, Merkez Osmangazi İlçesi Elmasbahçeler Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yolu istikametinde seyir halinde olan 16 AKG plakalı araç sürücüsü Gökdere yol ayrımına girmeden kontrolünü kaybetti. Park halindeki otomobillere çarparak duran sürücü bulunduğu araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşlar otomobile sıkışan sürücüyü kendi imkanlarıyla çıkarttı. Yaralı sürücü, Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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