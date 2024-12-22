Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Kayıplara Karıştı

Park halindeki araçlara çarpıp kayıplara karıştı

ÇORUM - Çorum'da park halindeki araçlara çarparak ortalığı savaş alanına çeviren sürücü, daha sonra kayıplara karıştı.

Olay, Karşıyaka 1. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir araç sürücüsü, caddede park halinde olan 3 araca bilinmeyen sebeple çarptı. Park halindeki araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü aracı ile birlikte olay yerinden kaçtı. Olayı gören araç sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, incelemelerde bulundu.

3 araca çarpıp ortalığı savaş alanına çeviren sürücünün yakalanması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.