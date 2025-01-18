Park halindeki aracın aynasını kıran şahıs kamerada

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede çok konuşuldu. Ümraniye'de bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülenen olayda, bir taksi şoförünün aracından inerek park halindeki başka bir aracın aynasını kırdığı görüldü.

Şahsın, kapüşonuyla kendisini kamufle etmesi de dikkat çekti. O anlara sosyal medyada "İnsanlık bitmiş" yorumu yapıldı.