Park halindeki aracın aynasını kıran şahıs kamerada
Ümraniye'de taksi şoförü olduğu görülen bir şahıs, park halindeki aracın aynasını kırdı. Sebebi bilinmeyen olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede çok konuşuldu. Ümraniye'de bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülenen olayda, bir taksi şoförünün aracından inerek park halindeki başka bir aracın aynasını kırdığı görüldü.
Şahsın, kapüşonuyla kendisini kamufle etmesi de dikkat çekti. O anlara sosyal medyada "İnsanlık bitmiş" yorumu yapıldı.
Kaynak: Haberler.com / İsmail Elal - 3.Sayfa