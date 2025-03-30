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Park Halindeki Araca Şiddet Anları Kamerada

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir şahıs, park halindeki bir araca zarar vererek camına kaldırım taşı fırlattı ve lastiklerini tekmeledi. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Park halindeki aracı tekmeleyip kaldırım taşını böyle fırlattı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir şahsın park halindeki aracın camına kaldırım taşı fırlattığı ve lastiklerine zarar verdiği anlar kameraya yansıdı.

İskenderun ilçesi Numune Mahallesi İbrahim Karaoğlan caddesi üzerinde bir şahıs park halindeki bir araca zarar verdi. Aracın lastiklerini tekmeleyen ve aracın camına kaldırım taşın atan şahıs, olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Şahsın park halindeki araca zarar verdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Park Halindeki Araca Şiddet Anları Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
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