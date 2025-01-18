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Park Halindeki Araca Saldırı: Kaldırım Taşı Fırlattı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir şahıs, park halindeki bir aracın camlarını kırdı ve lastiklerine zarar verdi. Olay anı kameralara yansıdı, saldırgan gözaltına alındı.

Park halindeki araca kaldırım taşı fırlattı, lastiklerine zarar verdi: O anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi bir şahıs, park halindeki bir aracın camlarını parçaladı ve lastiklerine zarar verdi.

Çerkezköy Gaziosmanpaşa Mahallesi Çetinkaya Sokak üzerinde E.G. isimli şahıs telefonda konuştuğu kişiye bağırarak park halindeki bir araca zarar verdi. Aracın lastiklerini patlatan ve camlarını kıran şahıs, telefonunda konuştuğu bir kişiye de küfür ve hakaretler savurdu.

Kaldırım taşını fırlattı

Ç Telefonla konuşmaya devam eden E.G. yerden kopardığı kaldırım taşını da aracın üzerine attı. Olay sonrası gözaltına alınan E.G.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Park Halindeki Araca Saldırı: Kaldırım Taşı Fırlattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN GÖKÇELİ - 3.Sayfa
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