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Alkollü Sürücü Kaçtı, Polis Yakaladı

Alkollü Sürücü Kaçtı, Polis Yakaladı
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Aksaray'da park halindeki araca çarpıp kaçan alkollü sürücü Recep Ö., polis takibiyle yakalandı. 2.37 promil alkollü çıkan sürücüye 25 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 6 ay el kondu ve gözaltına alındı.

Aksaray'da park halindeki araca çarpıp kaçan sürücü, polisin takibi sonucu yakalandı. 2.37 promil alkollü çıkan sürücüye ceza kesilerek ehliyetine el kondu.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra 68 BG 224 plakalı otomobiline binerek direksiyon başına geçen Recep Ö. (35), Büyük Bölcek Mahallesi'ne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir otomobile çarptı. Kazanın ardından kaçan sürücüyü gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hasar gören araç için işlem yapan trafik ekipleri daha sonra kaçan sürücünün peşine düştü. Bölgede araştırma yaparken aracı gören trafik ekipleri, aracı takip ederek akaryakıt istasyonuna girdiği anda sürücüyü durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü alkol metre ile yapılan kontrolünde 2.37 promil alkollü çıktı. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli işlem gereği sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Araç ise olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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