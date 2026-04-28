Park halindeki araca çarpan otomobilin devrildiği anlar kameraya yansıdı: 1 yaralı

Karaman'da park halindeki araca çarpan otomobilin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Gevher Hatun Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.C. idaresindeki 70 ACF 558 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 38 DB 771 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yol ortasına devrilen aracın sürücüsü C.C. yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı