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Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı
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Bursa’da park halindeki araç henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Bursa'da park halindeki araç henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Hurdaya dönen aracın yandığı anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Nilüferköy Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Kısa sürede aracı komple saran alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yanan araçta zaman zaman patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, araca müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, o anlar amatör kamera ile kaydedildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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