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Eskişehir'de Çalıntı Motosiklet Bulundu

Eskişehir'de Çalıntı Motosiklet Bulundu
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Eskişehir’den devriye gezen polis ekiplerinin şüphe üzerine incelediği park halindeki motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Eskişehir'den devriye gezen polis ekiplerinin şüphe üzerine incelediği park halindeki motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Tayfun Sokak üzerinde park halinde bulunan 26 MA 128 plakalı motosikleti incelemeye aldı. Ekiplerce yapılan sistem sorgusunda, motosikletin çalıntı olarak arandığı tespit edildi. Olayın ardından bölgede inceleme yapan polis ekipleri, motosikleti sokağa bırakan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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