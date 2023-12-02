Paris'te Filistin'e Destek Yürüyüşü

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünde, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve barış çağrısı yapıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek için yürüdü. Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasını isteyen binlerce kişi Republique Meydanı'nda toplanarak, Bastille Meydanı'na yürüdü. İsrail'i destekleyen uluslararası süpermarket zincirleri ile İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulunan göstericiler, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve barış çağrısı yaptı. Göstericiler, "Katil İsrail", "İşbirlikçi Fransa", "İşbirlikçi BM" sloganlarının yanı sıra İsrail'in ateşkes çağrısına uymadığını ifade eden sloganlar attı.

Paris'teki gösteriye, savaş karşıtı sendika ve sol partiler ile Paris'teki Filistinliler ve Filistin'e destek veren Fransızlar katıldı. Fransız polisi bölgede sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan, Fransa'nın diğer kentlerinde de benzeri gösteriler için girişimde bulunan sendika ve sol partilerin bu istekleri Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından reddedildi. - PARİS