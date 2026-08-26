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Babadağ'da Yamaç Paraşütü Kazası: 2 Ölü

Babadağ'da Yamaç Paraşütü Kazası: 2 Ölü
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri, askeri helikopterle bulundukları yerden alınarak kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri, askeri helikopterle bulundukları yerden alınarak kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da 1900 metre pistinden pilot Ali Kıdıl ile Çin uyruklu turist Xiangrui Meng tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi. Paraşüt, havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalık ve sarp bölgeye düştü. Kazayı gören diğer yamaç paraşütü pilotlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Sarp ve kayalık arazi nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük yaşayan ekipler, yaklaşık 10 saat süren zorlu kurtarma çalışması yürüttü. Helikopter desteğinin de sağlandığı operasyonda ekipler, kayalık alanda bulunan iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Uzun süren çalışmaların ardından iki kişinin cansız bedeni sarp araziden alınarak helikopterle Fethiye Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Öte yandan Çinli turist ve pilotun yakınları ve arkadaşlarının da hastane önünde üzüntülü şekilde beklediği görüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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