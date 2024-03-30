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Havada seçim reklamı kaza ile sonuçlandı

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Düzce'de bir belediye başkan adayının reklamını gökyüzünde yapan paramotor sürücüsü, iniş esnasında elektrik tellerine takıldı.

SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU

Olay, Arapçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Bir belediye başkan adayının afişlerini gökyüzünde tanıtan B.E. idaresindeki paramotor, iniş yaptığı esnada elektrik tellerine takıldı. Meydana gelen kazada paramotor sürücüsü B.E. şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza sebebiyle bölgede elektrikler kesilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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