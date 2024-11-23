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Para karşılığı uyuşturucu reçetesi yazan doktor 19 yılla yargılanacak

Para karşılığı uyuşturucu reçetesi yazan doktor 19 yılla yargılanacak
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Para karşılığı e-reçete yazıp uyuşturucu ticareti yapılmasını sağlayan psikiyatr Ferit Karaduman (56) ile aralarında eczane sahibi ve kalfalarının da bulunduğu toplam 71 sanık hakkında soruşturma tamamlandı.

Konya'da özel bir klinikte para karşılığı uyuşturucu hap özelliği taşıyan ilaçların e-reçetesini yazan psikiyatri uzmanı Ferit Karaduman ve beraberindeki 14'ü tutuklu 71 kişi hakim karşısına çıkıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Karaduman hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

İDDİANMEDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

İddianamede Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde Karaduman'ın devletin kendisine vermiş olduğu ilaç yazma yetkisini kötüye kullanarak 2023 yılının Şubat ve Eylül tarihleri arasında yurtdışındayken bile 7 aylık gibi bir sürede para karşılığında 7 bin 71 e-reçete yazarak haksız kazanç elde ettiği belirtildi.

"UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE ZEMİN HAZIRLADI"

E-reçete listesinde yapılan araştırmada ise uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin başka kişiler adına düzenlenen reçeteleri toplu olarak eczaneden teslim aldıkları, Karaduman'ın da bu reçeteleri yazarak uyuşturucu madde ticaretine zemin hazırladığı kaydedildi.

350 TL'YE VATANDAŞLIK NUMARASI DA SATMIŞLAR

İddianamede Antalya'da yaşayan tutuksuz sanık Sedef Y.'nin 350 TL karşılığında içerisinde birçok kişinin vatandaşlık numaraları ile kimlik bilgilerinin olduğu listeyi uyuşturucu satıcısı olan Mehmet K.'ya gönderdiği, Mehmet K.'nın bu vatandaşlık numaraları ile Ferit Karaduman'a e-reçete yazdırdığı belirtildi.

DEKONTU GÖRMEDE REÇETE YAZMIYORMUŞ

3 bin TL'ye hastayı bile görmeden e-reçete yazan Ferit Karaduman'ın uyuşturucu satıcılarından hesabına gönderilen paranın dekontunu istediği dekontu görmeden e-reçete yazmadığı belirlendi. Karaduman'ın ayrıca yazdığı ilaçlar satıldıkça da bundan pay aldığı belirtildi.

"REÇETE BAŞINA 3 BİN DOLAR"

Ferit Karaduman ifadesinde para karşılığında e-reçete yazdığını itiraf etti. Reçete başına 3 bin TL aldığını itiraf eden Karaduman, "Parası olmayanlardan da 2 bin-2 bin 500 TL alıyordum. Kimseye parasız şekilde reçete yazmadım. Daha sonra bu işin karlı olduğunu ve çok para kazanınca daha fazla reçete yazmaya başladım. Ayda yaklaşık 70-80 bin dolar ve 100 bin dolar olmak üzere kazancım çoğalmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"BEN DE UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIM"

5 aylık bir süreçte 350-360 bin dolar reçete yazarak para kazandığından söz eden Karaduman, "Başka birinin vatandaşlık numarasını getirdiklerinde de e-reçete yazdığım oldu. Bazı vatandaşlık numaralarını sekreterime söylüyordum o yazıyordu. Bende uyuşturucu madde kullandım. Yurtdışında esrar denedim. Neurotin ve lyrica ilaçlardan da kullandım" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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