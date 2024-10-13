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Para için dedesiyle birlikte evdeki herkesi baltayla öldürdü

Para için dedesiyle birlikte evdeki herkesi baltayla öldürdü
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Bursa'da 16 yaşındaki M.K., dedesini, birlikte yaşadığı kadını ve kimliği belirlenemeyen bir kişiyi bıçak ve baltayla öldürdü. Kan donduran olayın para için meydana geldiği öğrenildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, kendilerinden haber alınamayan Mustafa Macar (73) ile birlikte yaşadığı Cavidan Aydın (70) ve kimliği belirlenemeyen bir kişinin cesedi bulundu. 3 kişiyi bıçak ve baltayla öldüren kişinin Macar'ın torunu M.K. (16) olduğu öğrenildi.

BIÇAK VE BALTAYLA KATLETTİ

Olay, 11 Ekim'de Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi Karandere mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, para istemek için dedesi Mustafa Macar'ın mahalle dışındaki evine giden M.K., olumsuz yanıt alınca, taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yine iddiaya göre M.K., dedesi Mustafa Macar'ı, dedesinin birlikte yaşadığı Cavidan Aydın'ı ve evde bulunan bir kişiyi, bıçak ve baltayla öldürdü.

EVDE KANLAR İÇİNDE BULUNDULAR

Şüpheli kaçarken, olay, aileden haber alamayan yakınlarının, bu akşam saatlerinde eve gitmesiyle ortaya çıktı. 3 kişiyi evde kanlar içerisinde ölü bulanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi ekibi sevk edildi.

16 YAŞINDAKİ TORUN GÖZALTINA ALINDI

Evde inceleme yapan ekipler mahalleye giriş ve çıkışları kapatırken, olayın ardından kaçan şüpheli M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Ak!f null:

uyuşturucu icin

4
0
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Seydo:

Erdoğan ailesinin yeni türkiyesi ters tepti. Kurtuluş CHP.

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1
yanıtYanıtla
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