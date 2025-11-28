Papa 14. Leo'nun İznik Ziyareti İçin Güvenlik Tedbirleri Arttırıldı

Dünyanın gözü kulağı Papa 14. Leo'nun tarihi İznik ziyaretine çevrilmiş durumda. Ziyaret öncesinde ilçede hem karada hem de İznik Gölü'nde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İlçenin giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında güvenlik güçleri araçları tek tek durdurarak arama yapıyor.

Papa'nın programı kapsamında ilçede görev yapan polis sayısı 2 bin 300'e ulaştı. İlçenin ana arterlerinde devriyeler sıklaştırılırken, kritik bölgelerde çevik kuvvet ekipleri konuşlandırıldı.

Güvenlik tedbirleri yalnızca karada değil, su üzerinde de büyük bir titizlikle yürütülüyor. İznik Gölü'nde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, göl genelinde devriye faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Bunun yanı sıra, su altındaki muhtemel risklere karşı dalgıç ekipleri göle dalış yaparak arama-tarama çalışmaları gerçekleştiriyor. Dalgıçlar göl tabanını tarayarak herhangi bir şüpheli duruma karşı güvenliği sağlıyor.

Tarihi ziyaretin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için bölgedeki tüm birimlerin koordineli şekilde çalıştığı, güvenlik önlemlerinin ziyaret sonuna kadar artırılarak devam edeceği ifade edildi. - BURSA