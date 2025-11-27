Haberler

Papa 14. Leo'nun İznik Ziyareti İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Papa 14. Leo'nun İznik Ziyareti İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı
Güncelleme:
Hıristiyanlık tarihinin önemli bir dönüm noktası olan 1. İznik Konsili'nin 1700. yılı kutlamaları için Türkiye'ye gelen Papa 14. Leo'nun İznik ziyareti öncesi güvenlik önlemleri artırıldı. Ziyaret günü için 2 bin 300 polis görevlendirilecek.

Türkiye'ye gelen Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun İznik ziyareti öncesi kentin giriş çıkışlarında 200 polis ile denetim yapılırken, ziyaret günü 2 bin 300 polis görevlendirilecek.

İlk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Türkiye'ye geldi. Hıristiyanlık tarihinde en önemli yerlerden biri olan 1. İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı dolayısıyla Papa 14. Leo, 28 Kasım Cuma günü İznik'e ziyaret gerçekleştirecek. Tarihi ziyaret öncesi emniyet ekipleri güvenlik ve denetimleri üst düzeyde tutarken, 200 polis kent giriş ve çıkışlarında gerçekleştiriyor. Şehre giriş ve çıkışlarda şüpheli araçlar aranırken kimlik kontrolü yapılıyor. Ayrıca yetkililerden alınan bilgiye göre ziyaret günü 2 bin 300 personel görev yapacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
