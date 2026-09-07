Samsun'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde panelvan minibüsün SUV araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Fuar Caddesi üzeri minibüs hatlarının bulunduğu mevkide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Mohamed Farok Arjanı idaresindeki 55 MA 3318 plakalı panelvan minibüs, önünde seyreden Tuncay Övecik yönetimindeki 61 LC 173 plakalı SUV araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle panelvan minibüsün sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine ilk olarak motosikletli ambulans ekipleri sevk edildi. Daha sonra bölgeye kara ambulansı gönderildi. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde kalan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Sedyeye alınan yaralı sürücü, kara ambulansıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı