Haberler

Samsun'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Samsun'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir panelvan minibüsün önünde seyreden SUV araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, minibüs sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde panelvan minibüsün SUV araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Fuar Caddesi üzeri minibüs hatlarının bulunduğu mevkide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Mohamed Farok Arjanı idaresindeki 55 MA 3318 plakalı panelvan minibüs, önünde seyreden Tuncay Övecik yönetimindeki 61 LC 173 plakalı SUV araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle panelvan minibüsün sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine ilk olarak motosikletli ambulans ekipleri sevk edildi. Daha sonra bölgeye kara ambulansı gönderildi. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde kalan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Sedyeye alınan yaralı sürücü, kara ambulansıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek

Bakan Gürlek tarih verdi: Beklenen düzenleme hayata geçiyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri

TRT spikerinin Atatürk sözleri viral oldu
Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki kadının feci ölümünde kan donduran detaylar

Çocuğunun gözleri önünde kıydılar! Kan donduran cinayette yeni detay

Gizli kamera skandalının perde arkasını anlattı! İstanbul Güzellik Uzmanları Odası Kurucu Başkanı Ayşe Aydın: Organize bir durum var

Gizli kamera skandalını anlattı! Ayşe Aydın: Organize bir durum var
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

İlkay'a bak sen! Sahalarda yok ama yatırımlardan geri durmuyor
Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor

Bir zamanlar dünya onu izliyordu, son haline bakın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın

İşte şampiyonluğun ödülü! Filenin Sultanları'na kese kese altın
Zehra Güneş annesine sarıldı! O bakışa yorum yağdı

Maç bitince koşup boynuna sarıldı! Yorum yağmuruna tutulan anlar