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Çaycuma'da kontrolden çıkan araç çalılıklara daldı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkarak çalılıklara daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar bölgesinde Şinasi H. idaresindeki 67 EP 641 plakalı panelvan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çalılıkların arasına daldı. Olay yerine Karapınar Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı kazada, sürücü Şinasi H. olayı burnu bile kanamadan atlattı. Ekiplerin incelemelerinin ardından araç bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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