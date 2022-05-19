Pancar toplarken mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı - Haberler

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Pancar toplarken mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pancar toplarken mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde pancar toplamaya giden 2 erkek ve 4 kadın, mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde pancar toplamaya giden 2 erkek ve 4 kadın, mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Güroymak ilçesine bağlı Oduncular köyünde bulunan 2 bin 420 rakımlı Gökgören Yaylası'na giden 6 kişi, mahsur kalınca durumu akrabalarına bildirdi. Akrabalarının haber vermesi üzerine Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE görevlileri akşam saat 20.00 sıralarında vatandaşları mahsur kaldığı yerden kurtarmak için bölgeye gitti.

5 saatlik uğraş sonucu kurtarılan S.T., N.T., V.T., N.K., R.K. ve C.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu, Hisarcık, Güroymak, Bitlis, 3. Sayfa, Haberler

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