Pamukova'da İki Tır Çarpıştı, Yangın Çıktı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen iki tır çarpışması sonucunda çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki tırın çarpışmasının ardından yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Pamukova girişinde iki tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa