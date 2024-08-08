Pamukkale Üniversitesi terör gazisine yönelik saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Pamukkale Üniversitesi terör gazisine yönelik saldırıyı kınadı

Olaya karışan 4 güvenlikçinin görevden uzaklaştırıldı

DENİZLİ - Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, PAÜ Hastanesinde iki güvenlik görevlisinin terör gazisine yönelik uyguladığı şiddeti kınadı. Olaya karışan 4 güvenlikçinin görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelen olayda; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2017 yılında icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı esnasında El-Bab'da düzenlenen operasyonda yaralanarak gazi olan Denizlili S.G.'nin refakatçi değişimi nedeniyle tartıştığı güvenlik görevlileri tarafından boğazı sıkılarak yere yıkıldığı anlara ait görüntüler büyük tepki toplamıştı.

Yaşananların ardından bir açıklama yapan PAÜ Rektörlüğü, saldırıyı kınadı. Üniversitenin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, olaya karışan 4 özel güvenlik görevlisinin görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, "Pamukkale Üniversitesi yönetimi olarak Üniversitemiz Hastanelerinde gazimize yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yaşanan olay ile ilgili kişi ya da kişiler hakkında soruşturma yapılmakta olup gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz" denildi.

Güvenlikçilerin sendikasından açıklama

Öte yandan, terör gazisi S.G. ile PAÜ Hastanelerinde görevli güvenlik görevlileri arasında yaşanan arbedeyle ilgili olarak, güvenlik görevlilerinin bağlı olduğu Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikasından da bir açıklama yapıldı. Olay anına ait hastane güvenlik kamerası kayıtlarına yer verilen açıklamada, olayları karşı tarafından başlattığı ileri sürüldü. Açıklamada, "Haberlere yansıyan görüntüler, tamamen çalışan ve üyemiz olan güvenliklerimizi zan altında bırakmaktadır. Yaşanan olaylar, gazi olduğunu söyleyen kişi tarafından başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.