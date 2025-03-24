Pamukkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda bin 830 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında Denizli'nin Pamukkale ilçesinde uyuşturucu hap ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pamukkale ilçesinde icra edilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda bin 830 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ayrıca evde saklandığı yerde tespit edilen, hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir şüpheli daha yakalandı. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ