Küfürleşme cinayetinde 11 kişi tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında küfürleşme yüzünden çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11'i tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Olay, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göleti yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında küfürleşme nedeniyle husumet başlayan iki grup, konuşmak üzere baraj yolunda buluştu. Taraflardan biri 20 DB 702 plakalı otomobille, diğer grup ise henüz plakası belirlenemeyen bir araçla olay yerine geldi. İki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada peş peşe ateşlenen silahlardan çıkan mermilerin hedefi olan Bilal Erten olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı. Ağır yaralanan Mazlum K. ile diğer yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Cinayet Büro soruşturmayı derinleştirdi

Olayın ardından Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. İlk etapta gözaltına alınan 5 kişinin ardından soruşturmayı derinleştiren cinayet dedektifleri, olaya karıştığı tespit edilen diğer şüphelileri de tek tek yakaladı. Operasyonlar kapsamında Oktay Ö., Yusuf G., Ali A., Yunus G., Beytullah T., Emirhan B., Hakan K. ve Emirhan B. ile suça sürüklenen çocuk statüsündeki R.K., B.Ü., O.G., K.M. ve B.Ç. olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

13 şüpheliden 11'i tutuklandı

Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan ve geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Yunus G., ve suça sürüklenen çocuk statüsündeki B.Ç. ise serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı