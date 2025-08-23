Pamukkale'de Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesinde orman yangını başladı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Denizli - Antalya karayolu kenarında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karadan ekiplerin müdahale ettiği yangına 1 yangın helikopteri de havadan destek veriyor. Hızla yayılan yangına söndürme çalışmaları devam ediyor. - DENİZLİ
