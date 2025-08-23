Pamukkale'de Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Pamukkale'de Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesinde orman yangını başladı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Denizli - Antalya karayolu kenarında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karadan ekiplerin müdahale ettiği yangına 1 yangın helikopteri de havadan destek veriyor. Hızla yayılan yangına söndürme çalışmaları devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sanat dünyasında büyük kaos! Aslıhan Gürbüz, 'Bir ifşa da arkadaşımdan' diyerek duyurdu

Ünlü oyuncu "Bir ifşa da arkadaşımdan" diyerek duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Yılmaz Ak'tan taciz iddialarına yanıt: İftira ve asılsız

"Silah zoruyla taciz" iddiası! Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.