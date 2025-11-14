Haberler

Pamuk Biçme Makinesine Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, pamuk biçme makinesi temizliği sırasında kazara makineye kapılan 28 yaşındaki Serhat Sütpak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, temizliğini yaptığı pamuk biçme makinesine kapılan 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Hilvan ilçesine bağlı kırsal Çatak Mahallesinde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Serhat Sütpak (28), pamuk biçme makinesini temizlediği sırada makineye kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sütpak'ı sıkıştığı yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontrolde Sütpak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Serhat Sütpak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Haberler.com
