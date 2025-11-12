Haberler

Palu Devlet Hastanesi'nde Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Elazığ'ın Palu Devlet Hastanesi'nde, Hastane Afet Planı kapsamında deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği yapılan tatbikatta hastane boşaltıldı ve UMKE, itfaiye ile sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yaralılar ambulanslarla tedaviye sevk edildi.

Palu Devlet Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Elazığ'ın Palu Devlet Hastanesi'nde, Hastane Afet Planı kapsamında deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği Elazığ'da meydana gelen depremden dolayı hastane güvenlik görevlilerince boşaltılırken, olay yerine Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hastanede yangında mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır halde bekleyen ambulanslara teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Gerçeği aratmayan tatbikatta, acil durumlara hazırlık seviyesinin ölçülmesi, ekipler arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hasta güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması hedeflendi. - ELAZIĞ

