Palu’da kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Elazığ'ın Palu ilçesinde Tilk Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'ın Palu ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Palu ilçesinde Tilk Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.