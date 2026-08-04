Haberler

Palu’da kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Palu’da kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Palu ilçesinde Tilk Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Palu ilçesinde Tilk Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

Cem Küçük soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Gaziantep'te ev yangını: 1 çocuk öldü, 2 yaralı

4 yaşındaki çocuk, korkunç şekilde can verdi
Maltepe'de 15 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı

Kapıdan atlayamadan son anda yakalandı
Sahaya çıktıklarına pişman ettiler! Enes Ünal 2 gol attı, tarihi skor geldi

Sahaya çıktıklarına pişman ettiler! Hazırlık maçında tarihi skor
Menderes Belediyesi'ndeki rüşvet pazarlığı dosyaya girdi: Ses kayıtları her şeyi anlatıyor

CHP'li belediyede rüşvet pazarlığı dosyaya girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüştü

Erdoğan, Türkiye'nin yüreğini yakan evlatların ailelerini ağırladı
Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan’a ait yük gemisi battı

İsrail'in en yakın müttefiklerinden birine aitti! Sulara gömüldü