Palmiye Ağacında Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesi bir palmiye ağacında mahsur kalan Kedi, ekiplerin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı.

Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde palmiye ağacına çıkan kedi mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun süre ağaçta mahsur kalan kediyi dikkatli bir şekilde bulunduğu yerden indirdi. Sağlık durumu kontrol edilen kedi, herhangi bir olumsuzluk yaşamadığı tespit edildikten sonra sahibine teslim edildi. - HATAY