Palmiye Ağacında Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Güncelleme:
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, palmiye ağacında mahsur kalan bir kedi, ekiplerin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı. Mahsur kalan kedi, sağlık durumu kontrol edildikten sonra sahibine teslim edildi.

Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde palmiye ağacına çıkan kedi mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun süre ağaçta mahsur kalan kediyi dikkatli bir şekilde bulunduğu yerden indirdi. Sağlık durumu kontrol edilen kedi, herhangi bir olumsuzluk yaşamadığı tespit edildikten sonra sahibine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
