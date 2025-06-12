Palandöken'de Kalp Krizi Geçiren Sürücü Trafik Kazası Yarattı

Palandöken'de Kalp Krizi Geçiren Sürücü Trafik Kazası Yarattı
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde kalp krizi geçiren bir sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptığı trafikte zincirleme kaza meydana geldi. Olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon başında kalp krizi geçiren yaşlı bir sürücü, kontrolünü kaybederek park halindeki araçlara çarptı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, sürücünün aniden fenalaşması sonucu aracı savruldu ve yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ilk araç, önünde bulunan başka bir araca çarptı ve zincirleme kaza yaşandı.

Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayda başka bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmaması sevindirdi. Kalp krizi geçiren sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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