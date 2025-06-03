Palandöken'de Kafa Kafa Çarpışan İki Otomobilin Kazası: Bir Yaralı

Palandöken'de Kafa Kafa Çarpışan İki Otomobilin Kazası: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Palandöken'de Kafa Kafa Çarpışan İki Otomobilin Kazası: Bir Yaralı
Haber Videosu

Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hafif yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri görevlendirildi.

Palandöken'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

ERZURUM - Erzurum'un palandöken ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Kayakyolu semtinde, İbrahim Polat Caddesi üzerinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kafa kafaya çarpışan iki araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 25 NB 347 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken, aniden sola dönmek isteyen 25 TT 579 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ciddi hasar meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan taksi sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmedi ve ayakta tedaviyi reddetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili gerekli tutanakları tuttuktan sonra, hasarlı araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kısa süreli trafik aksamasının yaşandığı cadde, araçların kaldırılmasıyla birlikte yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hollanda'da hükümet düştü

Sığınmacılarla ilgili anlaşmazlık Avrupa ülkesinde hükümet düşürdü
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parasailing yaptığı sırada emniyet kemerini açan genç kız, denize çakılarak hayatını kaybetti

Paraşüt kemerini açan genç kız denize çakılarak hayatını kaybetti
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
CHP kurultay iddianamesi kabul edildi! İmamoğlu dahil 12 kişi için hapis isteniyor

CHP'nin kaderini belirleyecek iddianame kabul edildi
Amara Diouf transferinde dikkat çeken vasiyet detayı

Amara Diouf transferinde dikkat çeken vasiyet detayı
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Trafikte sinir krizi geçiren İlker Aksum'dan olay sonrası ilk açıklama

Tartıştığı sürücüye ağır küfürler yağdırmıştı! Yaşananları anlattı
Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı

Kamerayla görüntülerken saldırdı! Peşini bir an olsun bırakmadı
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a olay sözler: Sen Fenerbahçe'nin...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.