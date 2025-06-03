Palandöken'de Kafa Kafa Çarpışan İki Otomobilin Kazası: Bir Yaralı

Palandöken'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

ERZURUM - Erzurum'un palandöken ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Kayakyolu semtinde, İbrahim Polat Caddesi üzerinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kafa kafaya çarpışan iki araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 25 NB 347 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken, aniden sola dönmek isteyen 25 TT 579 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ciddi hasar meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan taksi sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmedi ve ayakta tedaviyi reddetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili gerekli tutanakları tuttuktan sonra, hasarlı araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kısa süreli trafik aksamasının yaşandığı cadde, araçların kaldırılmasıyla birlikte yeniden trafiğe açıldı.