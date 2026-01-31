Haberler

Pakistan'daki "koordineli" terör saldırılarında can kaybı 21'e yükseldi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde gerçekleştirilen koordineli terör saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti, 67 terörist etkisiz hale getirildi. Saldırılarda güvenlik güçlerinin etkili müdahalesi dikkat çekti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'nın yanı sıra toplamda 12 farklı bölgede bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen koordineli saldırılarda can kaybının 10'u güvenlik görevlisi olmak üzere 21'e yükseldiği, 67 teröristin ise etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Pakistanlı güvenlik yetkilileri, ayrılıkçı Belucistan Özgürlük Ordusu'na (BLA) bağlı militanların sabah saatlerinde eyaletin 12 farklı bölgesinde koordineli bir şekilde gerçekleştirdiği terör saldırılarında yaşanan can kaybına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Adı açıklanmayan yetkili, saldırıların güvenlik güçlerinin zamanında ve etkili müdahalesiyle engellendiğini aktarırken teröristlerin Gvadr şehri yakınlarında göçmen işçilerin kaldığı bir kampta bir aileyi hedef aldığı ve 3'ü kadın, 3'ü çocuk 11 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Teröristler ile yaşanan çatışmalar sırasında 10 güvenlik personelinin hayatını kaybettiğini hatırlatan yetkili, olaylarda 24 polis memurunun da yaralandığını aktardı.

Güvenlik yetkilileri, mesajlarla kuvvetlerin saldırılara etkili şekilde yanıt verdiğini ve operasyonların hala sürdüğünü, bölgedeki hava gözetiminin de artırıldığını ekledi. Operasyonlar doğrultusunda daha fazla teröristin etkisiz hale getirilmesi ve örgütün daha derin bir hasara uğratılması bekleniyor.

Yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada, silahlı kişilerin Ketta'nın bazı bölgelerinde kısa süreliğine yolları kapattığını ve yüksek güvenlikli bir alan yakınında bir patlama duyulduğunu bildirmiş, daha sonra durumun kontrol altına alındığını açıklamıştı.

Belucistan, Pakistan'ın en büyük ancak aynı zamanda en yoksul eyaleti olarak değerlendirilirken, etnik Beluç militan grupları tarafından onlarca yıldır süren bir isyanla karşı karşıya kaldığı biliniyor. Pakistanlı yetkililer, bölgedeki şiddetin Hindistan tarafından desteklendiğini iddia ediyor ancak Hindistan söz konusu iddiaları reddediyor. - KETTA

