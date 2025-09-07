Haberler

Pakistan'daki Muson Yağışları 905 Can Aldı

26 Haziran'dan bu yana süren muson yağışları Pakistan'da sel ve toprak kaymalarına yol açarak 905 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Pencap bölgesinde 2 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Pakistan'da 26 Haziran'da başlayan muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 905'e yükseldi.

Pakistan'da 26 Haziran'da başlayan muson yağışlarının bilançosu ağırlaşıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'ndan (NDMA) yapılan açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 905'e yükseldiği bildirildi.

Pencap'ta 2 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi

Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, yağışların en çok etkilediği eyalette seller nedeniyle şu ana kadar 56 ölüm kaydedildi. Eyaletteki 1,3 milyon dönüm tarım arazisi, üç nehrin taşması sonucu sular altında kaldı. Ağustos ayının sonundan bu yana 4 bin 100'den fazla köy ve 4,2 milyondan kişi selden etkilendi, 2 milyondan fazla kişi ise güvenli bölgelere tahliye edildi. Ayrıca 423 yardım kampı, 500'den fazla sağlık kampı ve 432 veteriner kampının, etkilenen bölgelerde kurulduğunu ifade etti. - İSLAMABAD

