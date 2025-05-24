Pakistan'da şiddetli fırtına! 10 kişi hayatını kaybetti, acil durum ilan edildi

Pakistan'da şiddetli fırtına! 10 kişi hayatını kaybetti, acil durum ilan edildi
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Pakistan'ın Pencap eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına, eski binaların çökmesine neden oldu. Felakette 10 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı. Başbakan Meryem Navaz ise fırtınanın ardından acil durum ilan etti.

Pakistan'ın en kalabalık eyaleti Pencap'ta etkili olan şiddetli fırtınada eski ve bakımsız binaların çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın birçok şehrinde hayat şiddetli fırtına nedeniyle durma noktasına geldi. Ülkenin en kalabalık eyaleti Pencap'ta etkili olan fırtınada eski ve bakımsız binalar çöktü.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Binaların çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi yaralandı. Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) tarafından yapılan açıklamada, can kayıplarının eyalete bağlı Jhelum, Lahor, Ravalpindi, Sheikhupura, Nankana Sahib, Sialkot, Mianwali şehirlerinde yaşandığı bildirildi. Eyaletin başkenti Lahor'da ise birçok bölgede ağaçlar devrilirken, çok sayıda ev, dükkan ve araç hasar gördü. PDMA, hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi yardım sağlanacağını bildirdi.

UÇAK İNİŞ YAPAMADI

Karaçi'den Lahor'a gitmek üzere havalanan özel bir havayolu şirketine ait FL-842 sefer sayılı uçak, iniş sırasında fırtınaya yakalandı. Şiddetli türbülans nedeniyle iniş gerçekleştiremeyen uçak tekrar havalanarak, güvenli şekilde Karaçi'ye geri döndü. Yolcular, iniş sırasında yaşadıkları sarsıntılar nedeniyle büyük panik yaşadı.

Acil müdahale talimatı verildi

Pencap Başbakanı Meryem Navaz, acil durum ilan etti. Başbakan Navaz, ayrıca fırtınadan etkilenen bölgelerle ilgili olarak yetkililere acil müdahale talimatı verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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