Trendeki rehine krizi sürüyor! 155 kişi kurtarıldı, 27 militan öldürüldü

Pakistan'da ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütünün Belucistan eyaletinin Bolan bölgesinde bir yolcu trenine düzenlediği saldırı sonrası rehine krizi devam ediyor.

KURTARILAN REHİNELERİN SAYISI 155'E YÜKSELDİ

Güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonda, şu ana kadar kurtarılan rehinelerin sayısı 155'e yükseldi. Güvenlik kaynakları etkisiz hale getirilen saldırganların sayısının ise 27'ye yükseldiğini duyurdu.

10 REHİNE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, rehin alınan yolcuların yanında intihar bombacılarının beklediği ve bunun rehineleri kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi. Yetkililer, daha önce 10 rehinenin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

BLA militanları dün Ketta-Peşaver seferini yapan yaklaşık 400 yolcunun bulunduğu trene ateş açmış, demiryolunu bombalamış ve yolcuları rehin almıştı. Örgüt, BLA üyesi tutukluların 48 saat içinde serbest bırakılmaması durumunda rehineleri infaz etmeye başlayacaklarını belirtmişti.