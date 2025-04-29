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Pakistan'da Petrol Tankeri Patladı: 2 Ölü, 56 Yaralı

Pakistan'da Petrol Tankeri Patladı: 2 Ölü, 56 Yaralı
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir petrol tankerinin alev alıp patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları kritik durumda.

Pakistan'da petrol tankerinin alev alıp patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Naushki bölgesindeki petrol tankeri, sızıntının ardından alev aldı. Tankerde kısa süre sonra patlama meydana geldi. O anlar kameralara yansırken, çevredekiler panikle kaçıştı. Faciada alev topuna dönen tankerin sürücüsü ile çevredeki 1 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı. Ketta Sivil Hastanesi Sözcüsü Waseem Baig, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu, güneydeki Karaçi şehrine hava yoluyla sevk edildiğini belirtti.

Belucistan Başbakanı Sarfraz Bugti, eyaletin başkenti Ketta'daki hastaneyi ziyaret ederek doktorlara yaralılara mümkün olan en iyi bakımı sağlamaları yönünde talimat verdi. - KETTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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