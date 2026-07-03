Pakistan'da yolcu otobüsü dev çukura uçtu: 40 ölü

Pakistan'ın bir yolcu otobüsünün dev çukura uçması sonucu 40 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Quetta kentinden Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver'e giden bir yolcu otobüsü, derin bir çukura uçtu. Yetkiller, olayda 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına 6 ambulans ve 12 acil tıp teknisyeninin (EMT) katıldığı kaydedildi.

Yolcu otobüsünün Quetta'dan 36 yolcuyla yola çıktığı ancak yolda arıza yapan başka bir otobüsten yolcular aldığı kaydedildi. - PEŞAVER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı