Pakistan'da okul otobüsüne saldırı: 5 ölü, 38 yaralı

Pakistan'da okul otobüsüne saldırı: 5 ölü, 38 yaralı
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Belucistan eyaletinin Kuzdar bölgesinde gerçekleşen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Saldırı sonrası soruşturma başlatıldı.

Pakistan'da bir okul otobüsüne gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 38 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Kuzdar bölgesinde bir okul otobüsünü bombalı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı. Yaralılar Kuzdar Askeri Hastanesi'ne sevk edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi olaya ilişkin açıklamasında, saldırıyı şiddetle kınayarak ve olayın sorumlularının adalet karşısına çıkartılacağına dile getirdi. - KETTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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