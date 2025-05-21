Pakistan'da okul otobüsüne saldırı: 5 ölü, 38 yaralı

Pakistan'da bir okul otobüsüne gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 38 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Kuzdar bölgesinde bir okul otobüsünü bombalı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı. Yaralılar Kuzdar Askeri Hastanesi'ne sevk edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi olaya ilişkin açıklamasında, saldırıyı şiddetle kınayarak ve olayın sorumlularının adalet karşısına çıkartılacağına dile getirdi. - KETTA