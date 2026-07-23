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Pakistan'da sel ve toprak kaymalarında can kaybı 72'ye yükseldi

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Pakistan’da geçtiğimiz aydan bu yana devam eden muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72’ye yükseldi.

Pakistan'da geçtiğimiz aydan bu yana devam eden muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi.

Pakistan'da geçtiğimiz aydan bu yana devam eden muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı arttı. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA), sel ve toprak kaymalarında son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını belirtti.

NDMA, 26 Haziran'dan bu yana sel ve toprak kaymalarında Hayber Pahtunhva'da 41, Pencap'ta 19, Keşmir'de 7 ve Belucistan'da 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, toplam can kaybının 72'ye, yaralı sayısının ise 187'ye yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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