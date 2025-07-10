Pakistan'da Muson Selinde Can Kaybı 87'ye Yükseldi

Pakistan'da Muson Selinde Can Kaybı 87'ye Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da muson yağmurları nedeniyle meydana gelen selde can kaybı 87'ye ulaştı. Şiddetli yağışlar nedeniyle yolların kapanması ve elektrik altyapısının zarar görmesi gibi sorunlar yaşanıyor.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da muson yağmurları nedeniyle meydana gelen selde can kaybı 87'ye yükseldi.

Pakistan'da etkisini sürdüren fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle can kaybı artıyor. Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da şiddetli muson yağmurları nedeniyle meydana gelen selde 11 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölen 11 kişiden 2 çocuk ve 1 kadının elektrik çarpmasından, diğer kişilerin ise su baskını ve yıldırım çarpmalarından hayatını kaybettiği belirtildi. Lahor'un çevre bölgelerinde de etkili olan şiddetli yağışlar, yolların kullanılamaz hale gelmesine, kanalizasyonların taşmasına ve bölgedeki elektrik altyapısının zarar görmesine neden oldu.

Pakistan Meteoroloji Dairesi (PDMA), şiddetli yağışların yarına kadar devam etmesinin ve nehir yataklarında taşmaların meydana gelmesinin beklendiğini duyurarak, başkent İslamabad, Rawalpindi, Lahor, Sialkot, Gujranwala şehirleri ile Hayber-Pakhtunkhwa ve Balucistan eyaletinde yüksek alarm durumu ilan etti.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Haziran tarihinden bu yana fırtına ve şiddetli muson yağışlarından kaynaklanan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye yükseldi. - LAHOR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını verdi

12 askerimiz nasıl şehit oldu? MSB detayları tüm açıklığıyla anlattı
Şile Belediyesi'ne soruşturmayı başlatan ifade: 8 milyon TL rüşvet verdim

CHP'li belediyeye soruşturmayı başlatan ifade: 8 milyon rüşvet verdim
Silah bırakma töreni için Diyarbakır'dan 4 otobüs hareket etti

Tarihi adım öncesi otobüsler art arda o kente hareket etti
Fenerbahçe, Chobani ile sponsorluk görüşmelerine başlandığını açıkladı

Fenerbahçe yeni stat isim sponsorunu KAP'a bildirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şile Belediyesi'ne operasyon! Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

CHP'li belediyeye şafak operasyonu! Başkan gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.