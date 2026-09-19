Pakistan'da Kohat'ta cami yakınındaki bombalı saldırıda 31 kişi öldü, 16'sı polis

Pakistan'da polis merkezi yerleşkesindeki cami yakınlarında cuma namazı sırasında düzenlenen çifte bombalı saldırıda ölü sayısı 31'e yükseldi.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Kohat bölgesinde dün polis merkezi yerleşkesindeki cami yakınlarında cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırının bilançosu ağırlaştı. Polisten yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 16'sı polis memuru olmak üzere 31'e yükseldiği, 100'den fazla kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

Khyber Pakhtunkhwa Emniyet Müdürü Zülfikar Hamid saldırının bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı olduğunu belirterek aracın yerleşkenin giriş kapısına çarptığını ve ardından patlamanın meydana geldiğini ifade etti. Hamid, patlamanın ardından teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını ve o sırada yerleşkeye başka bir intihar saldırısının daha düzenlendiğini açıklamıştı. Hamid, intihar saldırısının ardından 7 silahlı teröristin yerleşkeye girdiğini ve güvenlik güçlerinin 1'i intihar bombacısı olmak üzere toplam 6 teröristi etkisiz hale getirdiğini ifade etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı