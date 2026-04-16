Pakistan'da gaz boru hattında patlama ve yangın: 8 ölü
Pakistan'ın Pahtunhva eyaletindeki Hattar Sanayi Bölgesi'nde gaz boru hattındaki sızıntı patlamaya ve ardından yangına neden oldu. Olayda en az 8 kişi yaşamını yitirirken, itfaiye ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi.
Pakistan'ın Pahtunhva eyaletine bağlı Haripur bölgesindeki Hattar Sanayi Bölgesi'nde gaz botu hattındaki sızıntı patlamaya neden oldu. Patlamanın ardından yangın çıkarken, olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 8 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, bölge güvenlik çemberine alındı. - İSLAMABAD
Kaynak: İhlas Haber Ajansı