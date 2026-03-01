Haberler

Pakistan'da ABD ve İsrail karşıtı protestolarda BM binaları ateşe verildi

Güncelleme:
Pakistan'ın Gilgit-Baltistan eyaletinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası düzenlenen protestolar sırasında çok sayıda bina ateşe verildi. Protestoların Kuzey bölgelerdeki etkisi büyüyor. Bölgeye ordu birlikleri sevk edildi.

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan eyaletinde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası düzenlenen protestoda, Birleşmiş Milletler'e (BM) ait çok sayıda bina ateşe verildi.

Pakistan'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası patlak veren protestolar devam ediyor. Gilgit-Baltistan eyaletinde yer alan Skardu kentinde sokağa inen yüzlerce kişi, çok sayıda binayı ateşe verdi. Binalar arasında BM'ye ait binalar da yer alırken, polisin protestoları bastırmada yetersiz kalmasının ardından bölgeye ordu birlikleri sevk edildi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan ABD Konsolosluğu önünde İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi ise yaralanmıştı. - İSLAMABAD

