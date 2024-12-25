250 milyon dolar değerindeki uyuşturucu ve alkol imha edildi

Pakistan'da ele geçirilen piyasa değeri 250 milyon dolar değerindeki uyuşturucu ve alkol imha edildi.

UYUŞTURUCULAR YAKILDI, ALKOL ŞİŞELERİ EZİLDİ

Pakistan'da güvenlik güçlerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde büyük miktarda eroin, amfetamin ve kokain dahil uyuşturucu ile alkol ele geçirildi.Ülkeye sokulmaya veya ülkeden çıkarmaya çalışılan 250 milyon dolar değerindeki uyuşturucu ve alkol, Karaçi kentinde imha edildi. Uyuşturucular ekipler tarafından ateşe verilirken, alkol şişeleri iş makineleriyle ezildi.

Pakistanlı yetkililer, dünyada en çok uyuşturucu üretiminin yapıldığı Afganistan'daki uyuşturucunun yaklaşık yüzde 70'inin Pakistan ve İran üzerinden kaçırıldığını, geri kalanının ise Orta Asya üzerinden kuzeye tedarik edildiğini belirtiyor.