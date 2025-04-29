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Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in hastanedeki sağlık durumu hakkında bilgi almak için ziyarette bulundu. Özel, Önder'in sağlık durumunu takip ettiklerini ve iyi dileklerini ilettiklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret ederek, doktorlardan son durumu hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki tedavisine devam ediliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Önder'i ziyaret ederek yetkililerden durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası hastane önünde açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu hep birlikte yakından takip ediyoruz. Bugün bir kez daha gelip başhekimimizden, hastane yönetiminden ve DEM Parti'nin yöneticilerinden sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Aldığımız bilgi dün hastaneden yapılan kurumsal açıklama çerçevesindedir. En iyi dileklerimizi ilettik. Türkiye'de barış huzur kardeşlik olsun diye verilmiş mücadele, geçmiş bir ömür var. Belki de bu mücadelenin artık semeresinin alınacağı, silahların susacağı terörün biteceği, annelerin gözyaşının dineceği bir sürecin arefesinde çok önemli bir görev üstlenmişti. Güzel kalbi bu tempoda onu birazcık zorladı. Türkiye'de herkes dua ediyor. Biz bu duaların yerine gelmesini, kendisinin sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz. Ailesine de bütün sevenlerine de tüm halkımıza bir kez daha en iyi duygularımızı iletiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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