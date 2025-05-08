Özgür Özel'e Yönelik Saldırıya İlişkin Müfettiş Atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili merhum Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen anma merasiminin ardından yapılan saldırıya ilişkin 2 müfettiş görevlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili merhum Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma merasiminin ardından yapılan saldırıya ilişkin 2 müfettiş görevlendirildi. Bakanlıkça görevlendirilen müfettişler, olayın araştırılması için orada bulunan emniyet mensupları, görevli personel ve Özgür Özel'in korumalarıyla görüşecek.

İfadelerin alınmasının ardından rapor hazırlayacak olan ilgili müfettişler, herhangi bir ihmal tespit edilmesi halinde soruşturma açacak. - İSTANBUL